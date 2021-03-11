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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

11.03.2021 19:53



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
1618
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN  TARİHİ: 11.03.2021  SAYISI:  1618
   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
   a) Şirketimizin "1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020" dönemine ait hazırlanan konsolide faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
     
 
 
 
Altuğ TOKSÖZ                                                    Ünal GÖKMEN
                          Genel Müdür Yardımcısı                                              Genel Müdür 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917530


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Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,03  
B. Petrol 69,19 69,19 -0,44  
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