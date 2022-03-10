***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/03/2022Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2022Karar Sayısı2022-9SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıGaranti Finansal Kiralama A.Ş. 2021 yılı konsolide faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009278BIST