***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.420 0 0 0 0 0 -100.487 538.149 93.175 49.569 0 967.492TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64Yeni Bakiye350.000 0 0 38.506 0 -1.420 0 0 0 0 0 -100.487 538.149 93.239 49.569 0 967.556Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -82 0 0 0 0 0 -31.014 0 0 0 0 -31.096Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 28.818 40.713 0 90.282Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 -20.751 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.569 -49.569 0 0Dönem Sonu Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-123.281 -123.281Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-123.281 0 -123.281Yeni Bakiye350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 -1.224 90.282 903.461Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90 41.802 41.892Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı80.616 9.666 42.357 132.639Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar80.616 -80.616 0 0Diğer0 90.282 -90.282 0Dönem Sonu Bakiyeler16 350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ942.996 997.182FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİ942.996 997.182Finansal Kiralama Gelirleri451.067 476.567Faaliyet Kiralaması Gelirleri459.453 477.828Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar32.476 42.787FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-485.070 -488.921Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-378.573 -391.384Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.111 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-72.404 -79.258Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-32.982 -18.279BRÜT KAR (ZARAR)457.926 508.261ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-343.882 -359.039Personel Giderleri17,1 -47.520 -48.829Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.647 -1.391Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri17,2 -294.715 -308.819Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)114.044 149.222DİĞER FAALİYET GELİRLERİ580.236 1.068.931Bankalardan Alınan Faizler10.926 3.644Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı192.800 47.892Kambiyo İşlemleri Karı155.867 864.921Diğer18 220.643 152.474KARŞILIK GİDERLERİ5,6 -179.504 -140.404Özel Karşılıklar0 -137.121Beklenen Zarar Karşılıkları-174.330 -795Genel Karşılıklar0 0Diğer-5.174 -2.488DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-338.689 -951.435Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-98.067 -154.236Kambiyo İşlemleri Zararı-230.060 -781.888Diğer-10.562 -15.311NET FAALİYET KARI (ZARARI)176.087 126.314BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)176.087 126.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-43.448 -36.032Cari Vergi Karşılığı-299 -62.670Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-43.149 -11.657Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 38.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)132.639 90.282DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI132.639 90.282Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları132.639 90.282Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı325.012 339.862Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri937.566 957.258Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-524.775 -352.254Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar32.010 42.049Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,6 74.368 20.828Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.421 -41.933Ödenen Vergiler-652 -86.014Diğer-155.084 -200.072Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim183.503 -389.958Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış755.678 -682.006Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış46.749 -76.476Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.820 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-710.354 463.424Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)95.250 -94.900Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı508.515 -50.096YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -490.089 -428.378Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 376.180 445.658Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -13.548 -11.108Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-127.457 6.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit21.550 324.188Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-510.000 -317.070İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-488.450 7.118Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi17.449 57.000Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-89.943 20.194Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar185.657 165.463Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 95.714 185.657Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)132.639 90.282DİĞER KAPSAMLI GELİRLER41.892 -31.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar90 -82Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)113 -103Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23 21Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar41.802 -31.014Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)53.250 -39.774Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.448 8.760TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)174.531 59.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4,1 7.238 88.245 95.483 8.974 176.739 185.713GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4,2 81.456 310 81.766 157.984 3.068 161.052GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.071.253 3.292.671 4.363.924 1.486.391 3.882.020 5.368.411Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)911.406 3.144.602 4.056.008 1.311.879 3.547.197 4.859.076Finansal Kiralama Alacakları5 1.076.455 3.459.526 4.535.981 1.568.228 3.922.851 5.491.079Faaliyet Kiralaması Alacakları6 39.922 0 39.922 40.260 0 40.260Kazanılmamış Gelirler (-)-204.971 -314.924 -519.895 -296.609 -375.654 -672.263İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 418.331 404.856 823.187 340.721 509.814 850.535Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-258.484 -256.787 -515.271 -166.209 -174.991 -341.200ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.437.473 0 1.437.473 1.435.540 0 1.435.540MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 22.669 0 22.669 17.889 0 17.889YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 353 0 353 30.378 0 30.378ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 90.380 0 90.380 89.851 0 89.851DİĞER AKTİFLER10,5 89.982 205.577 295.559 156.284 257.882 414.166ARA TOPLAM2.800.804 3.586.803 6.387.607 3.383.291 4.319.709 7.703.000SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)133.547 0 133.547 41.922 0 41.922Satış Amaçlı133.547 133.547 41.922 41.922VARLIKLAR TOPLAMI2.934.351 3.586.803 6.521.154 3.425.213 4.319.709 7.744.922YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.419.771 3.605.004 5.024.775 1.227.587 4.531.304 5.758.891FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 6.662 0 6.662 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 0 0 0 504.393 0 504.393GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4,3 10.551 8.673 19.224 133.147 12.187 145.334KARŞILIKLAR15 17.620 0 17.620 11.218 0 11.218Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16.610 0 16.610 10.788 0 10.788Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.010 0 1.010 430 0 430CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 50.682 0 50.682 29.056 0 29.056SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 221.259 102.940 324.199 150.756 118.532 269.288ARA TOPLAM1.726.545 3.716.617 5.443.162 2.056.157 4.662.023 6.718.180SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 1.081.390 -3.398 1.077.992 1.027.814 -1.072 1.026.742Ödenmiş Sermaye350.000 0 350.000 350.000 0 350.000Sermaye Yedekleri38.506 0 38.506 38.506 0 38.506Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri38.506 0 38.506 38.506 0 38.506Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.412 0 -1.412 -1.502 0 -1.502Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-86.301 -3.398 -89.699 -130.429 -1.072 -131.501Kar Yedekleri639.516 0 639.516 558.900 0 558.900Yasal Yedekler40.788 0 40.788 36.757 0 36.757Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler598.728 0 598.728 522.143 0 522.143Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar141.081 0 141.081 212.339 0 212.339Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı8.442 0 8.442 122.057 0 122.057Dönem Net Kâr veya Zararı132.639 0 132.639 90.282 0 90.282Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.807.935 3.713.219 6.521.154 3.083.971 4.660.951 7.744.922Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR20,1 13.906.789 76.962.974 90.869.763 14.984.743 49.446.514 64.431.257VERİLEN TEMİNATLAR20,2 329.665 1.189 330.854 542.828 1.085 543.913TAAHHÜTLER20,3 195.125 405.241 600.366 79.643 329.928 409.571Cayılamaz Taahhütler0 77.876 77.876 0 60.329 60.329Cayılabilir Taahhütler195.125 327.365 522.490 79.643 269.599 349.242Kiralama Taahhütleri195.125 327.365 522.490 79.643 269.599 349.242Finansal Kiralama Taahhütleri195.125 327.365 522.490 79.643 269.599 349.242Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR20,4 410.435 2.502.569 2.913.004 767.471 2.265.880 3.033.351Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar348.185 1.764.761 2.112.946 348.185 731.380 1.079.565Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler348.185 1.764.761 2.112.946 348.185 731.380 1.079.565Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler62.250 737.808 800.058 419.286 1.534.500