***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
31.01.2020 01:54
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.420 0 0 0 0 0 -100.487 538.149 93.175 49.569 0 967.492
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -1.420 0 0 0 0 0 -100.487 538.149 93.239 49.569 0 967.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -82 0 0 0 0 0 -31.014 0 0 0 0 -31.096
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 28.818 40.713 0 90.282
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 -20.751 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.569 -49.569 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-123.281 -123.281
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-123.281 0 -123.281
Yeni Bakiye
350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 -1.224 90.282 903.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90 41.802 41.892
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
80.616 9.666 42.357 132.639
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
80.616 -80.616 0 0
Diğer
0 90.282 -90.282 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
942.996 997.182
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
942.996 997.182
Finansal Kiralama Gelirleri
451.067 476.567
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
459.453 477.828
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.476 42.787
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-485.070 -488.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-378.573 -391.384
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.111 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-72.404 -79.258
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-32.982 -18.279
BRÜT KAR (ZARAR)
457.926 508.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.882 -359.039
Personel Giderleri
17,1 -47.520 -48.829
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.647 -1.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
17,2 -294.715 -308.819
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
114.044 149.222
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
580.236 1.068.931
Bankalardan Alınan Faizler
10.926 3.644
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
192.800 47.892
Kambiyo İşlemleri Karı
155.867 864.921
Diğer
18 220.643 152.474
KARŞILIK GİDERLERİ
5,6 -179.504 -140.404
Özel Karşılıklar
0 -137.121
Beklenen Zarar Karşılıkları
-174.330 -795
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-5.174 -2.488
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-338.689 -951.435
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-98.067 -154.236
Kambiyo İşlemleri Zararı
-230.060 -781.888
Diğer
-10.562 -15.311
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
176.087 126.314
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.087 126.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-43.448 -36.032
Cari Vergi Karşılığı
-299 -62.670
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-43.149 -11.657
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 38.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
132.639 90.282
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
132.639 90.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
132.639 90.282
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
325.012 339.862
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
937.566 957.258
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-524.775 -352.254
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
32.010 42.049
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,6 74.368 20.828
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.421 -41.933
Ödenen Vergiler
-652 -86.014
Diğer
-155.084 -200.072
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
183.503 -389.958
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
755.678 -682.006
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
46.749 -76.476
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.820 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-710.354 463.424
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
95.250 -94.900
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
508.515 -50.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -490.089 -428.378
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 376.180 445.658
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -13.548 -11.108
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-127.457 6.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.550 324.188
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-510.000 -317.070
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-488.450 7.118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
17.449 57.000
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-89.943 20.194
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
185.657 165.463
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 95.714 185.657
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.639 90.282
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
41.892 -31.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
90 -82
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
113 -103
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.802 -31.014
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
53.250 -39.774
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.448 8.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.531 59.186
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4,1 7.238 88.245 95.483 8.974 176.739 185.713
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4,2 81.456 310 81.766 157.984 3.068 161.052
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.071.253 3.292.671 4.363.924 1.486.391 3.882.020 5.368.411
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
911.406 3.144.602 4.056.008 1.311.879 3.547.197 4.859.076
Finansal Kiralama Alacakları
5 1.076.455 3.459.526 4.535.981 1.568.228 3.922.851 5.491.079
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6 39.922 0 39.922 40.260 0 40.260
Kazanılmamış Gelirler (-)
-204.971 -314.924 -519.895 -296.609 -375.654 -672.263
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 418.331 404.856 823.187 340.721 509.814 850.535
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-258.484 -256.787 -515.271 -166.209 -174.991 -341.200
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.437.473 0 1.437.473 1.435.540 0 1.435.540
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 22.669 0 22.669 17.889 0 17.889
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 353 0 353 30.378 0 30.378
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 90.380 0 90.380 89.851 0 89.851
DİĞER AKTİFLER
10,5 89.982 205.577 295.559 156.284 257.882 414.166
ARA TOPLAM
2.800.804 3.586.803 6.387.607 3.383.291 4.319.709 7.703.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
133.547 0 133.547 41.922 0 41.922
Satış Amaçlı
133.547 133.547 41.922 41.922
VARLIKLAR TOPLAMI
2.934.351 3.586.803 6.521.154 3.425.213 4.319.709 7.744.922
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
11 1.419.771 3.605.004 5.024.775 1.227.587 4.531.304 5.758.891
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 6.662 0 6.662 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 0 0 0 504.393 0 504.393
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,3 10.551 8.673 19.224 133.147 12.187 145.334
KARŞILIKLAR
15 17.620 0 17.620 11.218 0 11.218
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16.610 0 16.610 10.788 0 10.788
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.010 0 1.010 430 0 430
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 50.682 0 50.682 29.056 0 29.056
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 221.259 102.940 324.199 150.756 118.532 269.288
ARA TOPLAM
1.726.545 3.716.617 5.443.162 2.056.157 4.662.023 6.718.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 1.081.390 -3.398 1.077.992 1.027.814 -1.072 1.026.742
Ödenmiş Sermaye
350.000 0 350.000 350.000 0 350.000
Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.412 0 -1.412 -1.502 0 -1.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-86.301 -3.398 -89.699 -130.429 -1.072 -131.501
Kar Yedekleri
639.516 0 639.516 558.900 0 558.900
Yasal Yedekler
40.788 0 40.788 36.757 0 36.757
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
598.728 0 598.728 522.143 0 522.143
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
141.081 0 141.081 212.339 0 212.339
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.442 0 8.442 122.057 0 122.057
Dönem Net Kâr veya Zararı
132.639 0 132.639 90.282 0 90.282
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.807.935 3.713.219 6.521.154 3.083.971 4.660.951 7.744.922
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
20,1 13.906.789 76.962.974 90.869.763 14.984.743 49.446.514 64.431.257
VERİLEN TEMİNATLAR
20,2 329.665 1.189 330.854 542.828 1.085 543.913
TAAHHÜTLER
20,3 195.125 405.241 600.366 79.643 329.928 409.571
Cayılamaz Taahhütler
0 77.876 77.876 0 60.329 60.329
Cayılabilir Taahhütler
195.125 327.365 522.490 79.643 269.599 349.242
Kiralama Taahhütleri
195.125 327.365 522.490 79.643 269.599 349.242
Finansal Kiralama Taahhütleri
195.125 327.365 522.490 79.643 269.599 349.242
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20,4 410.435 2.502.569 2.913.004 767.471 2.265.880 3.033.351
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
348.185 1.764.761 2.112.946 348.185 731.380 1.079.565
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
348.185 1.764.761 2.112.946 348.185 731.380 1.079.565
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
62.250 737.808 800.058 419.286 1.534.500