***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281Yeni Bakiye350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 -1.224 90.282 0 903.461Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.018 0 0 0 0 -10.018Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.767 0 69.767Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 9.666 -90.282 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 -80.616 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.282 -90.282 0 0Dönem Sonu Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -141.519 639.516 8.442 69.767 0 963.210Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.442 132.639 0 1.077.992Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.611 0 0 0 0 -21.611Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.396 0 218.396Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.436 32.203 -132.639 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.436 -100.436 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.639 -132.639 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16 350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -111.310 739.952 40.645 218.396 0 1.274.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ490.177 463.783 236.468 233.319FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİ490.177 463.783 236.468 233.319Finansal Kiralama Gelirleri208.070 233.090 96.364 115.326Faaliyet Kiralaması Gelirleri265.506 216.879 132.434 111.092Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar16.601 13.814 7.670 6.901FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-184.422 -261.130 -94.686 -131.253Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-160.082 -189.116 -78.015 -96.535Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-595 -567 -332 -297İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.151 -59.344 -1.144 -27.685Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-22.594 -12.103 -15.195 -6.736BRÜT KAR (ZARAR)305.755 202.653 141.782 102.066ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-144.228 -173.521 -69.037 -84.764Personel Giderleri17,1 -21.226 -24.980 -10.062 -12.619Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-582 -722 -291 -398Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri17,2 -122.420 -147.819 -58.684 -71.747Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)161.527 29.132 72.745 17.302DİĞER FAALİYET GELİRLERİ534.669 733.672 208.265 375.577Bankalardan Alınan Faizler2.717 7.275 2.023 5.229Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı44.660 113.667 -2.845 90.495Kambiyo İşlemleri Karı311.362 503.212 150.643 225.986Diğer18 175.930 109.518 58.444 53.867KARŞILIK GİDERLERİ5,6 -89.695 -78.410 -15.329 -33.793Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-88.602 -76.994 -15.609 -33.768Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-1.093 -1.416 280 -25DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-330.544 -593.212 -137.053 -308.107Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-78.632 -48.104 -9.764 -7.016Kambiyo İşlemleri Zararı-246.797 -539.955 -128.050 -298.628Diğer-5.115 -5.153 761 -2.463NET FAALİYET KARI (ZARARI)275.957 91.182 128.628 50.979BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)275.957 91.182 128.628 50.979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-57.561 -21.415 -40.992 -12.907Cari Vergi Karşılığı-1.279 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-56.282 -21.415 -36.405 -12.907Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 -4.587 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)218.396 69.767 87.636 38.072DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI218.396 69.767 87.636 38.072Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları218.396 69.767 87.636 38.072Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı425.150 127.479Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri482.396 462.568Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-195.512 -281.141Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar15.787 13.515Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,6 27.082 40.631Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-18.177 -20.561Ödenen Vergiler0 -42Diğer113.574 -87.491Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-420.427 -140.313Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-244.459 456.313Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-225.539 -76.068Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.322 6.822Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)56.406 -569.351Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.513 41.971Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.723 -12.834YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -129.988 -181.021Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 120.910 214.135Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -7.677 -6.675Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-16.755 26.439FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit48.977 7.006Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -510İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit48.977 6.496Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi17.104 18.364Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)54.049 38.465Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar95.480 185.657Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 149.529 224.122Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)218.396 69.767DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-21.611 -10.018Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-21.611 -10.018Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-27.075 -12.673Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.464 2.655TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)196.785 59.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4,1 123.160 26.348 149.508 7.238 88.245 95.483GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4,2 46.489 1 46.490 81.456 310 81.766GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.072.900 3.492.955 4.565.855 1.071.253 3.292.671 4.363.924Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)964.411 3.354.613 4.319.024 911.406 3.144.602 4.056.008Finansal Kiralama Alacakları5 1.143.067 3.693.263 4.836.330 1.076.455 3.459.526 4.535.981Faaliyet Kiralaması Alacakları6 39.432 0 39.432 39.922 0 39.922Kazanılmamış Gelirler (-)-218.088 -338.650 -556.738 -204.971 -314.924 -519.895İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 347.745 434.221 781.966 418.331 404.856 823.187Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-239.256 -295.879 -535.135 -258.484 -256.787 -515.271ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 1.400.329 0 1.400.329 1.437.473 0 1.437.473MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 25.204 0 25.204 22.669 0 22.669YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 0 0 0 353 0 353ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 71.483 0 71.483 90.380 0 90.380DİĞER AKTİFLER10,5 128.504 365.831 494.335 89.982 205.577 295.559ARA TOPLAM2.868.069 3.885.135 6.753.204 2.800.804 3.586.803 6.387.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)123.278 0 123.278 133.547 0 133.547Satış Amaçlı123.278 0 123.278 133.547 0 133.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.991.347 3.885.135 6.876.482 2.934.351 3.586.803 6.521.154YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 1.572.063 3.496.885 5.068.948 1.419.771 3.605.004 5.024.775FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 8.649 0 8.649 6.662 0 6.662İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 50.120 0 50.120 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4,3 45.142 13.530 58.672 10.551 8.673 19.224KARŞILIKLAR15 15.065 0 15.065 17.620 0 17.620Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.279 0 14.279 16.610 0 16.610Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar786 0 786 1.010 0 1.010CARİ VERGİ BORCU9 925 0 925 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 82.603 0 82.603 50.682 0 50.682SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 191.970 124.753 316.723 221.259 102.940 324.199ARA TOPLAM1.966.537 3.635.168 5.601.705 1.726.545 3.716.617 5.443.162SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 1.279.521 -4.744 1.274.777 1.081.390 -3.398 1.077.992Ödenmiş Sermaye350.000 0 350.000 350.000 0 350.000Sermaye Yedekleri38.506 0 38.506 38.506 0 38.506Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri38.506 0 38.506 38.506 0 38.506Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.412 0 -1.412 -1.412 0 -1.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-106.566 -4.744 -111.310 -86.301 -3.398 -89.699Kar Yedekleri739.952 0 739.952 639.516 0 639.516Yasal Yedekler45.810 0 45.810 40.788 0 40.788Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler694.142 0 694.142 598.728 0 598.728Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar259.041 0 259.041 141.081 0 141.081Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı40.645 0 40.645 8.442 0 8.442Dönem Net Kâr veya Zararı218.396 0 218.396 132.639 0 132.639Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.246.058 3.630.424 6.876.482 2.807.935 3.713.219 6.521.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR20,1 12.027.282 95.524.412 107.551.694 13.906.789 76.962.974 90.869.763VERİLEN TEMİNATLAR20,2 294.496 1.153 295.649 329.665 1.189 330.854TAAHHÜTLER20,3 384.490 568.663 953.153 195.125 405.241 600.366Cayılamaz Taahhütler0 156.837 156.837 0 77.876 77.876Cayılabilir Taahhütler384.490 411.826 796.316 195.125 327.365 522.490Kiralama Taahhütleri384.490 411.826 796.316 195.125 327.365 522.490Finansal Kiralama Taahhütleri384.490 411.826 796.316 195.125 327.365 522.490Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR20,4 452.785 2.880.075 3.332.860 410.435 2.502.569 2.913.004Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar348.185 2.017.697 2.365.882 348.185 1.764.761 2.112.946Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler348.185 2.017.697 2.365.882 348.185 1.764.761 2.112.946Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler104.600 862.378 966.978 62.250 737.808 800.058Vadeli Alım Satım İşlemleri7.693 7.708 15.401 15.666 15.630 31.296Swap Alım Satım İşlemleri96.907 116.870 213.777 46.584 76.904 123.488Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 737.800 737.800 0 645.274 645.274EMANET KIYMETLER9.540 10.681 20.221 9.540 9.258 18.798NAZIM HESAPLAR TOPLAMI13.168.593 98.984.984 112.153.577 14.851.554 79.881.231 94.732.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863889BIST