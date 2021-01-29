***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 122.057 90.282 0 1.026.742TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.281 0 0 -123.281Yeni Bakiye350.000 0 0 38.506 0 -1.502 0 0 0 0 0 -131.501 558.900 -1.224 90.282 0 903.461Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 41.802 0 0 0 0 41.892Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 9.666 42.357 0 132.639Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.616 -80.616 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.282 -90.282 0 0Dönem Sonu Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.412 0 0 0 0 0 -89.699 639.516 8.44 0 1.077.992Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler350.000 0 0 38.506 0 -1.412 -89.699 639.516 8.442 132.639 1.077.992TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye350.000 0 0 38.506 0 -1.412 -89.699 639.516 8.442 132.639 1.077.992Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-709 -14.513 -15.222Kar Dağıtımı0 100.436 32.203 327.514 460.153Dağıtılan Temettü0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 100.436 -100.436 0Diğer0 0 132.639 -132.639Dönem Sonu Bakiyeler16 350.000 0 0 38.506 0 -2.121 -104.212 739.952 40.645 460.153 1.522.923Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ1.022.901 942.996FAKTORİNG GELİRLERİFİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerKİRALAMA GELİRLERİ1.022.901 942.996Finansal Kiralama Gelirleri439.048 451.067Faaliyet Kiralaması Gelirleri543.402 459.453Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar40.451 32.476FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-366.546 -485.070Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-326.239 -378.573Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.255 -1.111İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.574 -72.404Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-34.478 -32.982BRÜT KAR (ZARAR)656.355 457.926ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-282.633 -343.882Personel Giderleri17,1 -45.720 -47.520Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.395 -1.647Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri17,2 -235.518 -294.715Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)373.722 114.044DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.298.791 580.236Bankalardan Alınan Faizler18.753 10.926Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı58.471 192.800Kambiyo İşlemleri Karı866.032 155.867Diğer18 355.535 220.643KARŞILIK GİDERLERİ5,6 -194.786 -179.504Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-183.706 -174.330Genel Karşılıklar0 0Diğer-11.080 -5.174DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-892.895 -338.689Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-94.614 -98.067Kambiyo İşlemleri Zararı-789.914 -230.060Diğer-8.367 -10.562NET FAALİYET KARI (ZARARI)584.832 176.087BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)584.832 176.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-124.679 -43.448Cari Vergi Karşılığı-24.383 -299Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi9 -100.296 -43.149Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)460.153 132.639DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI460.153 132.639Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları460.153 132.639Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı829.056 325.012Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri1.028.521 937.566Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-362.259 -524.775Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar39.206 32.010Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5,6 27.068 74.368Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.084 -38.421Ödenen Vergiler-23.691 -652Diğer158.295 -155.084Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim183.408 183.503Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-629.346 755.678Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-641.416 46.749Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.457 -3.820Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)876.314 -710.354Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)582.313 95.250Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.012.464 508.515YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -1.221.834 -490.089Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller226.679 376.180Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -15.678 -13.548Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.010.833 -127.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit157.582 21.550Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-50.296 -510.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit107.286 -488.450Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi10.790 17.449Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)119.707 -89.943Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar95.714 185.657Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 215.421 95.714Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)460.153 132.639DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-15.222 41.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-709 90Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -886 113Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler177 -23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-14.513 41.802Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-18.869 53.250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.356 -11.448TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)444.931 174.531Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4,1 190.073 25.398 215.471 7.238 88.245 95.483GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4,2 17.265 0 17.265 81.456 310 81.766GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.433.989 3.493.237 4.927.226 1.071.253 3.292.671 4.363.924Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)1.417.051 3.393.203 4.810.254 911.406 3.144.602 4.056.008Finansal Kiralama Alacakları5 1.708.110 3.727.996 5.436.106 1.076.455 3.459.526 4.535.981Faaliyet Kiralaması Alacakları6 40.710 0 40.710 39.922 0 39.922Kazanılmamış Gelirler (-)-331.769 -334.793 -666.562 -204.971 -314.924 -519.895İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 208.368 465.593 673.961 418.331 404.856 823.187Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-191.430 -365.559 -556.989 -258.484 -256.787 -515.271ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 2.365.099 0 2.365.099 1.437.473 0 1.437.473MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 27.469 0 27.469 22.669 0 22.669YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI9 0 0 0 353 0 353ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 73.550 0 73.550 90.380 0 90.380DİĞER AKTİFLER10,5 430.285 411.100 841.385 89.982 205.577 295.559ARA TOPLAM4.537.730 3.929.735 8.467.465 2.800.804 3.586.803 6.387.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)146.024 0 146.024 133.547 0 133.547Satış Amaçlı146.024 0 146.024 133.547 0 133.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.683.754 3.929.735 8.613.489 2.934.351 3.586.803 6.521.154YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 2.384.906 3.517.224 5.902.130 1.419.771 3.605.004 5.024.775FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 7.479 0 7.479 6.662 0 6.662İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 110.532 0 110.532 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4,3 50.446 12.306 62.752 10.551 8.673 19.224KARŞILIKLAR15 28.562 1.127 29.689 17.620 0 17.620Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı17.904 1.127 19.031 16.610 0 16.610Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.658 0 10.658 1.010 0 1.010CARİ VERGİ BORCU9 338 0 338 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 129.615 0 129.615 50.682 0 50.682SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 666.762 181.269 848.031 221.259 102.940 324.199ARA TOPLAM3.378.640 3.711.926 7.090.566 1.726.545 3.716.617 5.443.162SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 1.527.310 -4.387 1.522.923 1.081.390 -3.398 1.077.992Ödenmiş Sermaye350.000 0 350.000 350.000 0 350.000Sermaye Yedekleri38.506 0 38.506 38.506 0 38.506Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri38.506 0 38.506 38.506 0 38.506Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.121 0 -2.121 -1.412 0 -1.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-99.825 -4.387 -104.212 -86.301 -3.398 -89.699Kar Yedekleri739.952 0 739.952 639.516 0 639.516Yasal Yedekler45.810 0 45.810 40.788 0 40.788Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler694.142 0 694.142 598.728 0 598.728Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar500.798 0 500.798 141.081 0 141.081Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı40.645 0 40.645 8.442 0 8.442Dönem Net Kâr veya Zararı460.153 0 460.153 132.639 0 132.639Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.905.950 3.707.539 8.613.489 2.807.935 3.713.219 6.521.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR20,1 17.349.169 92.235.063 109.584.232 13.906.789 76.962.974 90.869.763VERİLEN TEMİNATLAR20,2 392.923 1.598 394.521 329.665 1.189 330.854TAAHHÜTLER20,3 531.936 704.917 1.236.853 195.125 405.241 600.366Cayılamaz Taahhütler0 96.435 96.435 0 77.876 77.876Cayılabilir Taahhütler531.936 608.482 1.140.418 195.125 327.365 522.490Kiralama Taahhütleri531.936 608.482 1.140.418 195.125 327.365 522.490Finansal Kiralama Taahhütleri531.936 608.482 1.140.418 195.125 327.365 522.490Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR20,4 582.544 2.862.498 3.445.042 410.435 2.502.569 2.913.004Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar348.185 2.040.527 2.388.712 348.185 1.764.761 2.112.946Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler348.185 2.040.527 2.388.712 348.185 1.764.761 2.112.946Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler234.359 821.971 1.056.330 62.250 737.808 800.058Vadeli Alım Satım İşlemleri4.488 4.404 8.892 15.666 15.630 31.296Swap Alım Satım İşlemleri107.371 102.594 209.965 46.584 76.904 123.488Alım Satım Opsiyon İşlemleri122.500 126.111 248.611 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 588.862 588.862 0 645.274 645.274EMANET KIYMETLER9.574 11.731 21.305 9.540 9.258 18.798NAZIM HESAPLAR TOPLAMI18.866.146 95.815.807 114.681.953 14.851.554 79.881.231 94.732.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905707BIST