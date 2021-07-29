***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/07/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona eren 6 aylık döneme ait konsolide finansal tablolar ve ilgili dipnotlar ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952798BIST