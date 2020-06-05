***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih05/06/2020Saati10:30AdresiÇamçeşme Mah Tersane Cad No 15 Pendik 34899 İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2019 yılına ilişkin Genel Kurul toplantımız 05 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849606BIST