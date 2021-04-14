***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
14.04.2021 16:56
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/04/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
14/04/2021
Saati
10.30
Adresi
Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi N15 Pendik/İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2020 yılına ilişkin Genel Kurul toplantımız 14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928116
BIST
16:451.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,48
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:458,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:459,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:45453,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,75
|Açılış
|: 453,16
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:45
|VAKKO
|14,09
|47.280.586
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.246.940
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.622.317
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.701.386
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|675.466.126
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.234.750
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|78.075.566
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.621.622
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.040.744
|% -9,98
|
|GARAN
|6,91
|1.206.310.205
|% 3,13
|
|EREGL
|17,35
|1.177.361.547
|% 1,52
|
|SASA
|46,54
|675.466.126
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,36
|584.990.467
|% -0,14
|
|SISE
|7,33
|540.331.578
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|437.411.487
|% 2,40
|
|GARAN
|6,91
|1.206.310.205
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,87
|293.667.004
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,23
|449.260.323
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,65
|85.361.227
|% 1,56
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0940
|8,0958
|% -0,12
|
|Euro
|9,6820
|9,6899
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1449
|11,2008
|% 0,28
|
|Frank
|8,7611
|8,8139
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1551
|2,1660
|% 0,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-7,00
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|-35,49
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,16
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|1,30
|