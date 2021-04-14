***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/04/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih14/04/2021Saati10.30AdresiÇamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi N15 Pendik/İstanbulGündemEktedirAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2020 yılına ilişkin Genel Kurul toplantımız 14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928116BIST