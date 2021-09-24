***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.09.2021 17:05
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/09/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıdır.
Tarih
24/09/2021
Saati
10.30
Adresi
Çamçeşme Mahallesi,Tersane Caddesi N15 Pendik 34899 İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 24.09.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965179
BIST
17:171.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -22,21
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
17:178,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
17:1710,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0860
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
17:17497,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,46
|Açılış
|: 497,36
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PKENT
|2.364,80
|4.994.061
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.717.597
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.796.815
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.348.614
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.652.462
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|34.050.903
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|40.412.651
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,05
|13.468.712
|% -9,31
|
|NUGYO
|8,76
|107.089.115
|% -9,22
|
|GARAN
|8,80
|1.817.326.213
|% -4,14
|
|KIMMR
|4,08
|889.123.396
|% -3,55
|
|THYAO
|13,57
|839.457.617
|% 1,80
|
|SISE
|8,16
|535.502.240
|% -0,97
|
|TUPRS
|110,30
|508.315.083
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,31
|495.828.943
|% -3,35
|
|KIMMR
|4,08
|889.123.396
|% -3,55
|
|GARAN
|8,80
|1.817.326.213
|% -4,14
|
|EKGYO
|1,79
|263.798.563
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,11
|506.806.622
|% -3,58
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8578
|8,8606
|% 1,13
|
|Euro
|10,3649
|10,3951
|% 0,83
|
|Sterlin
|12,0854
|12,1461
|% 0,84
|
|Frank
|9,5379
|9,5953
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3554
|2,3672
|% 1,13
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,73
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.281
|3.363
|41,45
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|20,05
|
|Çeyrek
|795
|813
|10,03
|