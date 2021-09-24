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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.09.2021 17:05



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/09/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısıdır.
Tarih
24/09/2021
Saati
10.30
Adresi
Çamçeşme Mahallesi,Tersane Caddesi N15 Pendik 34899 İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 24.09.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965179


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Tam 3.281 3.363 41,45  
Yarım 1.586 1.627 20,05  
Çeyrek 795 813 10,03  
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