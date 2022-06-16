***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.06.2022 17:00
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
16/06/2022
Saati
10.30
Adresi
Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi N15 Pendik/İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
2021 yılına ilişkin Genel Kurul toplantımız 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037731
BIST
17:242.493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -38,31
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:2417,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:2418,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1750
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1946
En Düşük
17,9707
17:241.016,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.016,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SANEL
|6,16
|5.785.387
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.949.252
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.290.499
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.467.573
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|FONET
|13,42
|133.191.370
|% -9,51
|
|MEGAP
|5,89
|72.986.093
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|72.986.093
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,76
|15.317.794
|% -5,59
|
|THYAO
|47,34
|4.509.450.272
|% -2,27
|
|SASA
|45,78
|2.896.836.116
|% 2,37
|
|EREGL
|29,30
|2.504.506.301
|% -2,20
|
|SISE
|21,18
|1.605.178.685
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,10
|1.208.787.645
|% -0,76
|
|YKBNK
|4,67
|937.360.522
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,55
|500.126.519
|% -1,92
|
|ODAS
|3,00
|472.678.312
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,95
|624.341.667
|% -3,89
|
|ISCTR
|4,68
|725.090.287
|% -1,89
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2961
|17,3032
|% 0,38
|
|Euro
|18,1422
|18,1788
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,1254
|21,2314
|% 1,06
|
|Frank
|17,7272
|17,8340
|% 2,73
|
|Riyal
|4,5962
|4,6192
|% 0,43
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,45
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.745
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,60
|
Seans Raporu
17:22
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17:38DURDO
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 397 adet işlem
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 35 kaybederek (% -1.87 ) 2, 225
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, TSGYO, YGGYO, UFUK
-
17:37
GLBMD, AGYO, EUREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:37
MEGAP, MEGAP, FONET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında