***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/04/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih16/06/2022Saati10.30AdresiÇamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi N15 Pendik/İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar2021 yılına ilişkin Genel Kurul toplantımız 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup gündem ve tutanak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037731BIST