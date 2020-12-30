***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.10.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlüğe verilen 2,500,000,000.-TL'ye kadar çeşitli vadelerde satışın, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere Bono ve/veya Tahvil ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Ek'te ilgili Üst Yazı ve Onaylı İhraç Belgesini bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895747BIST