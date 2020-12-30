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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

30.12.2020 18:16



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.10.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlüğe verilen 2,500,000,000.-TL'ye kadar çeşitli vadelerde satışın, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere Bono ve/veya Tahvil ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Ek'te ilgili Üst Yazı ve Onaylı İhraç Belgesini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895747


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