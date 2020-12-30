***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2020 18:16
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlüğe verilen 2,500,000,000.-TL'ye kadar çeşitli vadelerde satışın, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere Bono ve/veya Tahvil ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Ek'te ilgili Üst Yazı ve Onaylı İhraç Belgesini bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895747
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 446,89
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3692
|7,3750
|% -0,28
|
|Euro
|9,0349
|9,0491
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9854
|10,0354
|% 0,35
|
|Frank
|8,3058
|8,3559
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,80
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:57GUBRF
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 865, 286 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TSKB, EKGYO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, SNKRN, KSTUR, INTEM, ARZUM, UMPAS, VKING, BERA, DOCO, EPLAS
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17:56
KONTR, CLEBI, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında