***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 yıllık dönem içerisinde 4.200.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 10.02.2022 tarih ve 7/179 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İhraç Belgesi eklidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001454BIST