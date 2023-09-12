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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

12.09.2023 16:48
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurtiçinde 6,000,000,000.- TL (AltıMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1069 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi eklidir. Bilgilerinize,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194183


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