***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde 6,000,000,000.- TL (AltıMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1069 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi eklidir. Bilgilerinize,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194183BIST