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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.04.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.11.2019

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı kararı ile 2.500.000.000 TL ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraca ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek'lidir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838680


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Tam 2.533 2.600 22,60  
Yarım 1.232 1.265 11,00  
Çeyrek 618 633 5,50  
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Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,00  
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