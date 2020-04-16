***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.11.2019Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı kararı ile 2.500.000.000 TL ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraca ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek'lidir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838680BIST