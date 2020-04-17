***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.11.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı kararı ile 2.500.000.000 TL ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraca ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek'lidir. İhraç Tavanı son geçerlilik tarihi de 16 Nisan tarihli duyuruya ek olarak yukarıdaki şablona eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839034BIST