***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.04.2020 17:18
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.11.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı kararı ile 2.500.000.000 TL ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraca ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek'lidir. İhraç Tavanı son geçerlilik tarihi de 16 Nisan tarihli duyuruya ek olarak yukarıdaki şablona eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839034
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -8,03
|Açılış
|: 375,74
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6381
|8,6814
|% 0,15
|
|Frank
|7,1361
|7,1791
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.687
|-31,63
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,28
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.476
|-46,80
|
|Tam
|2.489
|2.552
|-44,40
|
|Yarım
|1.209
|1.240
|-23,40
|
|Çeyrek
|606
|620
|-11,70
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,62
|28,62
|0,80
|