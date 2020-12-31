***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.12.2020 16:46
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracına İlişkin Başvurumuzun SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlüğe verilen 2,500,000,000.-TL'ye kadar çeşitli vadelerde satışın, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere Bono ve/veya Tahvil ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896102
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0352
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4290
|7,4386
|% 0,75
|
|Euro
|9,0648
|9,1060
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,1137
|10,1644
|% 0,89
|
|Frank
|8,3609
|8,4113
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,74
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|-0,19
|
Seans Raporu
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17:59BASCM
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