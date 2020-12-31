***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracına İlişkin Başvurumuzun SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.10.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda Genel Müdürlüğe verilen 2,500,000,000.-TL'ye kadar çeşitli vadelerde satışın, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere Bono ve/veya Tahvil ihraç etme yetkisine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı ihraç başvurusu kurumun 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896102BIST