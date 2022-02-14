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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.02.2022 11:12
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçi BorçlanmaTavanına İlişkin Başvurumuzun SPK tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.02.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 4,200,000,000.- TL (DörtMilyarİkiYüzBinTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 10.02.2022 tarih ve 7/179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001455


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OYLUM 5,87 11.637.330 % 9,93  
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Tam 5.379 5.515 10,82  
Yarım 2.600 2.668 5,23  
Çeyrek 1.304 1.334 2,62  
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Gümüş Gr. 10,24 10,25 -0,18  
B. Petrol 93,87 93,87 -2,61  
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