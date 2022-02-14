***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.02.2022 11:12
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi BorçlanmaTavanına İlişkin Başvurumuzun SPK tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 4,200,000,000.- TL (DörtMilyarİkiYüzBinTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 10.02.2022 tarih ve 7/179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001455
BIST
14:462.053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 50,97
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:4613,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0605
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:4615,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1411
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:46811,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -6,35
|Açılış
|: 812,62
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DZGYO
|3,30
|27.000.182
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.095.789
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.054.175
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.637.330
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.876.629
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|20.343.570
|% -5,21
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,08
|22.247.404
|% -4,89
|
|THYAO
|29,68
|4.419.623.602
|% 3,78
|
|KRDMD
|11,90
|1.333.079.536
|% 3,39
|
|EREGL
|28,82
|1.003.864.147
|% 3,15
|
|YKBNK
|4,13
|988.464.475
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,30
|762.138.840
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,13
|988.464.475
|% 1,23
|
|THYAO
|29,68
|4.419.623.602
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,32
|329.202.691
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,90
|1.333.079.536
|% 3,39
|
|PETKM
|8,33
|600.707.481
|% 3,48
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6456
|13,6527
|% 0,45
|
|Euro
|15,4879
|15,5033
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4220
|18,5144
|% 0,52
|
|Frank
|14,6956
|14,7842
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6211
|3,6392
|% 0,26
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-17,67
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|11,00
|
|Tam
|5.379
|5.515
|10,82
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,23
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|-2,61
|
Seans Raporu
14:45
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14:59
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14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 35 artarak (% 2.63 ) 1, 849
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14:59
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