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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2023 16:47
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından (Emlak VKŞ) 3.000.000.000 TL (ÜçMilyarTürkLirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına 26.07.2023 tarih ve 23 nolu Yönetim Kurulu kararımız ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175417


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