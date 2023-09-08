***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.09.2023 16:59
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi BorçlanmaTavanına İlişkin Başvurumuzun SPK tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 6,000,000,000.- TL (AltıMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1069 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193238
BIST