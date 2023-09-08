***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi BorçlanmaTavanına İlişkin Başvurumuzun SPK tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde 6,000,000,000.- TL (AltıMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1069 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bilgilerinize,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193238BIST