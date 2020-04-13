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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 16:46
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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 91 gün vadeli 50.296.000.-TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan talep toplama işlemi sonucunda satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 13 Nisan 2020, itfa tarihi ise 13 Temmuz 2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837538


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Altın Ons 1.719 1.720 33,27  
Altın Gr. 375 376 12,08  
Cumhuriyet 2.400 2.460 80,30  
Tam 2.467 2.532 86,40  
Yarım 1.200 1.232 40,20  
Çeyrek 602 616 20,30  
Gümüş.Ons 15,38 15,42 0,00  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
B. Petrol 31,91 31,91 0,43  
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