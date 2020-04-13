***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 16:46
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 91 gün vadeli 50.296.000.-TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan talep toplama işlemi sonucunda satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 13 Nisan 2020, itfa tarihi ise 13 Temmuz 2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837538
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0983
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1062
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,67
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 12,19
|Açılış
|: 375,67
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,14
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4852
|8,5277
|% 2,04
|
|Frank
|7,0014
|7,0435
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|33,27
|
|Altın Gr.
|375
|376
|12,08
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.460
|80,30
|
|Tam
|2.467
|2.532
|86,40
|
|Yarım
|1.200
|1.232
|40,20
|
|Çeyrek
|602
|616
|20,30
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
|
|B. Petrol
|31,91
|31,91
|0,43
|