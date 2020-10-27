***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 15:39
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Ekim 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam 2,500,000,000.- TL (İkiMilyarBeşYüzBinTürkLirası) tutarına kadar, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Bono ve/veya Tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılmak üzere, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve düzenlenecek izah name, sirküler, sözleşme ile her tür mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimizin adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Sn. Ünal Gökmen, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Altuğ Toksöz, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Volkan Özbey, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent Gülbahçe, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Habib Çelebi, Birim Müdürü Sn. Yücel Baştürk, Birim Müdürü Sn. Arzu Topcu ve Birim Müdürü Sn. Damla Binici'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884335
BIST
17:071.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.158
En Düşük
1.134
17:078,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
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|Önceki Kapanış
|: 8,0840
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8,2088
En Düşük
8,0708
17:079,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1422
|Açılış
|: 9,6550
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7169
En Düşük
9,5440
17:07501,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,84
|Açılış
|: 501,13
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
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502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.747.071
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|168.998.805
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.596.043
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.558.100
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|GARAN
|6,85
|953.090.674
|% 1,18
|
|RTALB
|51,10
|875.492.261
|% 3,19
|
|SISE
|6,39
|828.391.406
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
|
|EKGYO
|1,71
|517.391.622
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.087.613
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|469.195.839
|% 1,91
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1813
|% 1,21
|
|Euro
|9,6825
|9,6852
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,6174
|10,6706
|% 1,15
|
|Frank
|8,9744
|9,0284
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1717
|2,1825
|% 1,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|0,34
|
Seans Raporu
17:04
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17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de
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17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
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17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE