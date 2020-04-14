***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2020 19:12
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGRFK72012 ISIN kodlu Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Satışa Başlanma Tarihi 10.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.296.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 91 gün vadeli 50.296.000.-TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan talep toplama işlemi sonucunda satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 13 Nisan 2020, itfa tarihi ise 13 Temmuz 2020'dir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 YK Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837909
BIST