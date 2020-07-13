***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.07.2020 16:07
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGRFK72012 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFK72012
Satışa Başlanma Tarihi 10.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.296.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.07.2020
Kayıt Tarihi 10.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.296.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara 13 Nisan 2020 tarihinde TRFGRFK72012 ISIN kodu ile ihraç ettiği 50.296.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 13 Temmuz 2020 itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 91 gün gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 13 Nisan 2020, itfa tarihi ise 13 Temmuz 2020'dir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 YK Kararı .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859439
BIST