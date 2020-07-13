***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRFK72012 ISIN Kodlu Bono İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.07.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFK72012Satışa Başlanma Tarihi 10.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.296.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.07.2020Kayıt Tarihi 10.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.296.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin nitelikli yatırımcılara 13 Nisan 2020 tarihinde TRFGRFK72012 ISIN kodu ile ihraç ettiği 50.296.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 13 Temmuz 2020 itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 13 Temmuz 2020 tarihinde yapılmıştır.Ek AçıklamalarŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 91 gün gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 13 Nisan 2020, itfa tarihi ise 13 Temmuz 2020'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 YK Kararı .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859439BIST