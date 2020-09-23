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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFGRFK12117 ISIN kodlu Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFK12117
Satışa Başlanma Tarihi 22.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.597.829
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -35,18  
Altın Gr. 462 462 -6,51  
Cumhuriyet 3.080 3.127 -49,00  
Tam 3.069 3.146 -46,31  
Yarım 1.484 1.522 -22,40  
Çeyrek 744 761 -11,20  
Gümüş.Ons 23,07 23,11 -1,28  
Gümüş Gr. 5,70 5,71 -0,31  
B. Petrol 41,70 41,70 -0,01  
Seans Raporu 18:05
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