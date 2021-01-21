***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGRFK42114 ISIN Kodlu Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFK42114Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 0İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 90 gün vadeli 125.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan talep toplama işlemi sonucunda satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 21 Ocak 2021, itfa tarihi ise 21 Nisan 2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903700BIST