***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2021 16:30
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı K
16:531.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:537,3697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:538,9686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0170
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:53440,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,87
|Açılış
|: 440,88
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,88
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VAKFN
|6,60
|193.514.341
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.775.109
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.449.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|OYAYO
|10,70
|134.844.817
|% -7,44
|
|EKGYO
|2,57
|2.281.936.463
|% 4,47
|
|GARAN
|10,17
|2.097.240.798
|% 1,19
|
|KARSN
|4,55
|1.074.584.665
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,97
|1.028.113.350
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,23
|887.750.324
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,57
|2.281.936.463
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,61
|612.930.773
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,23
|887.750.324
|% 1,25
|
|TSKB
|1,97
|509.445.628
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.584.665
|% 9,90
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3652
|7,3697
|% -0,67
|
|Euro
|8,9610
|8,9686
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1248
|% -0,20
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,69
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-8,06
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,89
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,97
|55,97
|-0,11
|
Seans Raporu
16:51
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-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 75 kaybederek (% -0.46 ) 1, 683
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17:07XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:07IZFAS
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 226 adet işlem
-
17:05ALCAR
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 454.80 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 332 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 26, 888.00 milyon TL de