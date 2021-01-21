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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.01.2021 16:30



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı K
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BIST USD EURO ALTIN
16:531.565
Değişim :  -0,27% |  -4,24
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 6,60 193.514.341 % 10,00  
PKENT 1.576,40 8.775.109 % 10,00  
DITAS 40,92 4.449.196 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
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16:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3652 7,3697 % -0,67  
Euro 8,9610 8,9686 % -0,19  
Sterlin 10,0743 10,1248 % -0,20  
Frank 8,2822 8,3321 % -0,22  
Riyal 1,9566 1,9664 % -0,69  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 -0,98  
Altın Gr. 443 443 -3,11  
Cumhuriyet 2.937 2.982 -2,00  
Tam 2.925 2.999 -8,06  
Yarım 1.414 1.451 -3,89  
Çeyrek 709 725 -1,95  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 0,02  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,03  
B. Petrol 55,97 55,97 -0,11  
Seans Raporu 16:51
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