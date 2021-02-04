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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2021 18:07



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.535
Değişim :  0,09% |  1,45
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.534  
En Yüksek
1.545 En Düşük
1.531
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 10,01 97.817.636 % 10,00  
AYEN 6,93 209.936.922 % 10,00  
BFREN 1.309,00 98.538.734 % 10,00  
AYCES 79,20 3.100.630 % 10,00  
UZERB 78,65 1.108.100 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 7,1438 7,1502 % -0,20  
Euro 8,5664 8,5744 % -0,59  
Sterlin 9,7531 9,8021 % 0,21  
Frank 7,8926 7,9402 % -0,49  
Riyal 1,9019 1,9115 % -0,03  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -39,78  
Altın Gr. 411 411 -10,83  
Cumhuriyet 2.743 2.785 -69,00  
Tam 2.722 2.793 -75,97  
Yarım 1.316 1.351 -36,74  
Çeyrek 660 675 -18,38  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 -0,49  
Gümüş Gr. 6,01 6,01 -0,17  
B. Petrol 58,53 58,53 -0,16  
Seans Raporu 18:00
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