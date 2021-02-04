***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2021 18:07
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü
18:001.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:007,1502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:008,5744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0512
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:00411,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -10,83
|Açılış
|: 411,24
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,87
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ORGE
|10,01
|97.817.636
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.936.922
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.538.734
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|3.100.630
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.108.100
|% 10,00
|
|UFUK
|18,45
|438.505
|% -10,00
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.267.883
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|DNISI
|17,34
|152.136.725
|% -7,02
|
|SISE
|7,73
|1.665.399.279
|% 1,71
|
|GARAN
|9,93
|1.373.211.401
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,91
|1.245.177.252
|% 0,44
|
|KARSN
|5,18
|1.226.232.017
|% 0,97
|
|DOHOL
|4,12
|1.209.262.589
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,49
|1.098.415.823
|% -1,19
|
|DOHOL
|4,12
|1.209.262.589
|% 1,23
|
|PEGYO
|2,54
|634.580.427
|% -2,68
|
|KARSN
|5,18
|1.226.232.017
|% 0,97
|
|SISE
|7,73
|1.665.399.279
|% 1,71
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1438
|7,1502
|% -0,20
|
|Euro
|8,5664
|8,5744
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,7531
|9,8021
|% 0,21
|
|Frank
|7,8926
|7,9402
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9019
|1,9115
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-39,78
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|58,53
|58,53
|-0,16
|
Seans Raporu
18:00
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17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350