***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFK42114Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin nitelikli yatırımcılara 21 0cak 2021 tarihinde TRFGRFK42114 ISIN kodu ile ihraç ettiği 125.000.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 21 Nisan 2021 tarih itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 21 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştır.Ek AçıklamalarŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 90 gün vadeli 125.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan talep toplama işlemi sonucunda satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 21 Ocak 2021, itfa tarihi ise 21 Nisan 2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930290BIST