***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.04.2021 18:51
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFK42114
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara 21 0cak 2021 tarihinde TRFGRFK42114 ISIN kodu ile ihraç ettiği 125.000.000 TL nominal tutarındaki bonomuzun 21 Nisan 2021 tarih itibari ile vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi 21 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1566 sayılı karar ile onaylanan 2.500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 90 gün vadeli 125.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan talep toplama işlemi sonucunda satış işlemi gerçekleştirilmiş olup, ihracın valör tarihi 21 Ocak 2021, itfa tarihi ise 21 Nisan 2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930290
BIST