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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2022 16:20
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (F


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 372
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRFK32316
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.300.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 09 Mart 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Mart 2022 olan, itfa tarihi 17 Mart 2023 olan 101.300.000.-TL nominal değerli, 372 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009065


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Altın Ons 2.003 2.003 11,83  
Altın Gr. 961 961 22,17  
Cumhuriyet 6.355 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,91 25,95 0,18  
Gümüş Gr. 12,36 12,37 0,25  
B. Petrol 116 116 4,56  
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