***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.03.2023Vade (Gün Sayısı) 372Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRFK32316Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.300.000Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 09 Mart 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Mart 2022 olan, itfa tarihi 17 Mart 2023 olan 101.300.000.-TL nominal değerli, 372 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009065BIST