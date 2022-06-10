***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.06.2023Vade (Gün Sayısı) 371Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRFK62313Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.500.000Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH B+ 29.04.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 09 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Haziran 2022 olan, itfa tarihi 16 Haziran 2023 olan 132.500.000.-TL nominal değerli, 371 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036713BIST