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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.06.2022 15:42
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (F


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 371
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRFK62313
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 132.500.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH B+ 29.04.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 09 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 10 Haziran 2022 olan, itfa tarihi 16 Haziran 2023 olan 132.500.000.-TL nominal değerli, 371 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036713


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Cumhuriyet 6.647 6.748 -146,00  
Tam 6.616 6.786 -142,77  
Yarım 3.198 3.283 -69,06  
Çeyrek 1.604 1.641 -34,54  
Gümüş.Ons 21,67 21,70 -0,01  
Gümüş Gr. 11,76 11,77 -0,20  
B. Petrol 124 124 0,79  
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