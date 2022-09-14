***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.09.2022 15:12
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 10.02.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 222
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 15,5704
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,6
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,8612
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFK42320
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2023
Kayıt Tarihi 21.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.000.000
Döviz Cinsi TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Bulunmuyor
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yok
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH B- 26.07.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 13 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Eylül 2022 olan, itfa tarihi 24 Nisan 2023 olan 190.000.000.-TL nominal değerli, 222 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063088
BIST