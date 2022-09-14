***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 10.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.04.2023Vade (Gün Sayısı) 222Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 15,5704Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,6Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,8612Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFK42320Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.04.2023Kayıt Tarihi 21.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.000.000Döviz Cinsi TRYYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Bulunmuyorİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YokDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH B- 26.07.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 13 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 14 Eylül 2022 olan, itfa tarihi 24 Nisan 2023 olan 190.000.000.-TL nominal değerli, 222 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063088BIST