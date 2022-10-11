***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 10.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.10.2023Vade (Gün Sayısı) 372Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,0571Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSGRFKE2319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 10.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 11.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 28 19.619.178,082 15.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 28 19.619.178,083 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 28 19.619.178,084 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 28 19.619.178,08Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 28 275.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH B- 26.07.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olmak üzere 10 Ekim 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 11 Ekim 2022 olan, itfa tarihi 18 Ekim 2023 olan 275.000.000.-TL nominal değerli, 372 gün vadeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070880BIST