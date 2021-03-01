***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Çamçeşme Mahallesi,Tersane Caddesi No:15 Pendik 34899 İstanbulİnternet Adresi www.garantibbvaleasing.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@garantibbvaleasing.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇamçeşme Mahallesi,Tersane Caddesi No:15 Pendik 34899 İstanbul 0216 625 41 50 0216 625 41 51Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoALTUĞ TOKSÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 216 621 41 56 atoksoz@garantibbvaleasing.com.trDAMLA BİNİCİ BİRİM MÜDÜRÜ 0 216 625 41 90 dbinici@garantibbvaleasing.com.trARZU TOPCU BİRİM MÜDÜRÜ 0 216 625 41 95 atopcu@garantibbvaleasing.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 2500000000 TRY Yurtiçi 24.12.2020 24.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiOSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA ve Garanti Consumer Finance SA.da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiALİ TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Factoring Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye Değil Kredi komitesiCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Factoring ve Garanti Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilSELAHATTİN GÜLDÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Baştuğ aynı zamanda Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti BBVA Faktoring A.Ş., Garanti BBVA Finansal Kiralama A.Ş., Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti BBVA Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914281BIST