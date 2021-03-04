***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2021 10:28
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÜNAL GÖKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi
OSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA ve Garanti Consumer Finance SA.da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
CEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Factoring ve Garanti Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
AYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
SELAHATTİN GÜLDÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
RECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Baştuğ aynı zamanda Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti BBVA Faktoring A.Ş., Garanti BBVA Finansal Kiralama A.Ş., Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti BBVA Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı?dır Bağımsız Üye Değil
MURAT ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 21.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti BBVA genel müdür yardımcısıdır Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜNAL GÖKMEN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
ALTUĞ TOKSÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
VOLKAN ÖZBEY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
LEVENT GÜLBAHÇE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı
HABİB ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915058
BIST