***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T.Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA ve Garanti Consumer Finance SA.da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Factoring ve Garanti Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiAYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilSELAHATTİN GÜLDÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Baştuğ aynı zamanda Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti BBVA Faktoring A.Ş., Garanti BBVA Finansal Kiralama A.Ş., Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti BBVA Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı?dır Bağımsız Üye DeğilMURAT ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 21.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti BBVA genel müdür yardımcısıdır Bağımsız Üye DeğilSİBEL KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALTUĞ TOKSÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıVOLKAN ÖZBEY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıLEVENT GÜLBAHÇE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Birim Müdürü, Genel Müdür YardımcısıHABİB ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıSELAHATTİN GÜLDÜ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930298BIST