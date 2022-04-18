***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 4200000000 TRY Yurtiçi 10.02.2022 10.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği, Öğretmen Akademisi Vakfı?nda Mütevelliler Heyeti ve Denetim Komitesi üyeliği Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Mortgage?ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiAYDIN GÜLER Erkek