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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2022 17:27
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 4200000000 TRY Yurtiçi 10.02.2022 10.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği, Öğretmen Akademisi Vakfı?nda Mütevelliler Heyeti ve Denetim Komitesi üyeliği Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
CEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Mortgage?ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
AYDIN GÜLER Erkek
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Altın Gr. 938 938 9,00  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,33  
Gümüş Gr. 12,30 12,31 0,22  
B. Petrol 113 113 1,08  
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