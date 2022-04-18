***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2022 17:27
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 4200000000 TRY Yurtiçi 10.02.2022 10.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği, Öğretmen Akademisi Vakfı?nda Mütevelliler Heyeti ve Denetim Komitesi üyeliği Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
CEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Mortgage?ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
AYDIN GÜLER Erkek
17:342.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,90
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.515
En Düşük
2.491
17:3414,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0173
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
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14,6571
En Düşük
14,6093
17:3415,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,8549
En Düşük
15,7813
17:34937,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,22
|Açılış
|: 937,59
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PKENT
|229,90
|36.501.656
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|49.642.726
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.066.706
|% 9,98
|
|DOAS
|71,95
|144.224.393
|% 9,93
|
|OYAYO
|6,99
|5.219.408
|% 9,91
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|290.648.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,05
|74.157.158
|% -8,71
|
|ITTFH
|1,48
|39.850.450
|% -6,33
|
|PAGYO
|12,90
|2.128.382
|% -5,56
|
|GARAN
|14,33
|3.393.762.303
|% 3,09
|
|YKBNK
|5,27
|2.114.483.656
|% 1,54
|
|ASELS
|27,96
|2.077.750.340
|% 1,53
|
|THYAO
|37,80
|2.064.533.242
|% 0,16
|
|SISE
|18,02
|1.968.807.165
|% 3,44
|
|TSKB
|2,00
|861.584.878
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,27
|2.114.483.656
|% 1,54
|
|VAKBN
|4,32
|1.573.528.017
|% 5,37
|
|SKBNK
|1,21
|442.854.747
|% 2,54
|
|GARAN
|14,33
|3.393.762.303
|% 3,09
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6423
|14,6457
|% 0,09
|
|Euro
|15,8110
|15,8263
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0257
|19,1211
|% -0,16
|
|Frank
|15,4718
|15,5650
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% 0,03
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,21
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,00
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,22
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,08
|
Seans Raporu
17:32
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17:47BFREN
Yüzde 9.99 oranında artışla 1, 177.90 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 705 adet işlem
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17:46HALKB
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17:45DOCO
Yüzde 4.32 oranında artışla 1, 232.00 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 819 adet işlem
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17:44XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 41, 636.00 milyon TL de
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17:44PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 229.90 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 036 adet işlem