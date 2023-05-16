***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoALTUĞ TOKSÖZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 216 621 41 56 atoksoz@garantibbvaleasing.com.trDAMLA BİNİCİ BİRİM MÜDÜRÜ 0 216 625 41 90 dbinici@garantibbvaleasing.com.trARZU İNCE BİRİM MÜDÜRÜ 0 216 625 4195 arzuin@garantibbvaleasing.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği Garanti Faktoring A.Ş?de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği, Öğretmen Akademisi Vakfı?nda Mütevelliler Heyeti ve Denetim Komitesi üyeliği Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Mortgage?ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı?nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiAYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye DeğilSELAHATTİN GÜLDÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 15.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Garanti BBVA genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Garanti BBVA International, Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V.?de Yönetim Kurulu Üyesidir Evet Bağımsız Üye DeğilMURAT ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 21.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti BBVA genel müdür yardımcısıdır ve aynı zamanda Garanti BBVA Faktoring?de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Garanti BBVA Yatırım ve Garanti BBVA Romanya?da Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı?nda Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye DeğilSİBEL KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor Evet Bağımsız Üye DeğilMAHMUT AKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesidir. 1 Haziran 2022 itibarı ile Garanti BBVA'da Kurumsal Bankacılık, Global Piyasalar, Nakit Yönetimi ve Finansal Kurumlar, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Strateji, Analiz ve Koordinasyon, Yatırım Bankacılığı ve Finansmanı ve Sürdürülebilir Finans alanlarından sorumludur Evet Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151681BIST