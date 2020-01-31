***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
31.01.2020 01:55
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/01/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/01/2020
Karar Sayısı
1578
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN TARİHİ: 30/01/2020 SAYISI: 1578
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019" dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablosunun tarafımızca incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Altuğ TOKSÖZ Ünal GÖKMEN
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815815
BIST
10:46119.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -434,15
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.306
10:465,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9855
En Düşük
5,9643
10:466,5932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6003
En Düşük
6,5781
10:46302,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 302,92
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
303,07
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,00
|5.720.927
|% 18,64
|
|DENCM
|11,17
|16.561.829
|% 17,58
|
|ISBTR
|44.400,20
|399.602
|% 14,95
|
|TRKCM
|3,68
|171.064.549
|% 9,52
|
|YUNSA
|13,57
|13.246.086
|% 9,26
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|QNBFB
|40,94
|225.538
|% -14,99
|
|BURVA
|12,53
|68.915
|% -13,29
|
|GRNYO
|1,46
|119.330
|% -11,52
|
|GYHOL
|15,50
|211.591
|% -10,61
|
|SISE
|5,29
|427.143.768
|% 6,65
|
|THYAO
|13,77
|301.109.422
|% -0,43
|
|TRKCM
|3,68
|171.064.549
|% 9,52
|
|ASELS
|23,86
|161.205.692
|% 0,85
|
|PETKM
|4,03
|107.924.031
|% 0,25
|
|SISE
|5,29
|427.143.768
|% 6,65
|
|TRKCM
|3,68
|171.064.549
|% 9,52
|
|TSKB
|1,36
|43.468.254
|% -1,45
|
|PETKM
|4,03
|107.924.031
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,83
|75.505.632
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8212
|7,8605
|% 0,27
|
|Frank
|6,1352
|6,1722
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5891
|1,5970
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-1,19
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|57,92
|57,92
|0,59
|