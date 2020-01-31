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***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

31.01.2020 01:55
GÜNCEL HABERLER



***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/01/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/01/2020
Karar Sayısı
1578
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN  TARİHİ: 30/01/2020  SAYISI:  1578
   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
   a) Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31 Aralık  2019" dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablosunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
     
 
 
 
Altuğ TOKSÖZ                                                 Ünal GÖKMEN
Genel Müdür Yardımcısı                                      Genel Müdür
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815815


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