***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/01/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/01/2020Karar Sayısı1578Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN TARİHİ: 30/01/2020 SAYISI: 1578SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin "1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019" dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablosunun tarafımızca incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Altuğ TOKSÖZ Ünal GÖKMENGenel Müdür Yardımcısı Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815815BIST