***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.01.2021 02:49
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/01/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/01/2021
Karar Sayısı
1613
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905708
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3575
En Düşük
7,3341
18:008,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9190
En Düşük
8,9002
18:00434,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,30
|Açılış
|: 434,62
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
433,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3431
|7,3575
|% 0,32
|
|Euro
|8,8976
|8,9190
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0481
|10,0985
|% -0,63
|
|Frank
|8,2299
|8,2795
|% -0,91
|
|Riyal
|1,9499
|1,9597
|% -1,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,06
|
|Altın Gr.
|435
|435
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,06
|