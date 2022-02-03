Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

03.02.2022 01:31
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/02/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/02/2022
Karar Sayısı
2022-5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999098


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.944
Değişim :  -0,72% |  -14,09
Açılış :  1.970  
Önceki Kapanış :  1.958  
En Yüksek
1.974 En Düşük
1.937
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 19.130,40 1.058.960 % 10,00  
PKENT 406,10 10.534.672 % 9,99  
UTPYA 12,89 976.955 % 9,98  
HURGZ 2,21 58.980.992 % 9,95  
SAMAT 5,77 26.882.241 % 9,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5562 13,5585 % -0,08  
Euro 15,5316 15,5521 % 0,15  
Sterlin 18,2923 18,3841 % -0,50  
Frank 14,5963 14,6842 % -0,46  
Riyal 3,6026 3,6207 % -0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 2,48  
Altın Gr. 788 788 0,19  
Cumhuriyet 5.208 5.286 -15,00  
Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 93,44 93,44 2,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru