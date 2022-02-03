***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.02.2022 01:31
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/02/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/02/2022
Karar Sayısı
2022-5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999098
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5562
|13,5585
|% -0,08
|
|Euro
|15,5316
|15,5521
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2923
|18,3841
|% -0,50
|
|Frank
|14,5963
|14,6842
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,48
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,19
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem