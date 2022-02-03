***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/02/2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/02/2022Karar Sayısı2022-5Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999098BIST