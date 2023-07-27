***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.07.2023 01:35
***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/07/2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/07/2023
Karar Sayısı
2023-24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolara ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175684
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,8954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0116
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,0437
En Düşük
26,8452
18:0529,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0631
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
30,0395
En Düşük
29,7316
18:051.705,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.705,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.715,08
En Düşük
1.701,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8897
|26,8952
|% -0,04
|
|Euro
|29,7685
|29,8163
|% -0,12
|
|Sterlin
|34,7015
|34,8755
|% -0,06
|
|Frank
|31,1238
|31,3113
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1539
|7,1898
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.707
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.123
|11.256
|1,00
|
|Yarım
|5.553
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,54
|21,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,04
|