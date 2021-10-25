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***GRFIN* *GARFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

25.10.2021 10:07



***GRFIN******GARFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GARFL, GRFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH62213 77.760.000 18.10.2021 15.06.2022 26.10.2021


İlgili Şirketler [GARFL, GRFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2021
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları ile ilgili olarak 22/10/2021 tarihinde saat 17.46'da yapılan duyuruda Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin işlem kodu sehven hatalı belirtilmiş olup, doğru bilgiler aşağıda yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972124


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MERIT 26,18 23.288.128 % 10,00  
DOBUR 45,24 3.070.355 % 9,97  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 62.911.129 % 9,93  
ERBOS 103,70 80.500.309 % 9,91  
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Riyal 2,5904 2,6034 % 1,48  
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Altın Ons 1.800 1.801 8,11  
Altın Gr. 565 565 11,15  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,46 24,49 0,17  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,18  
B. Petrol 85,25 85,25 0,61  
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