***GRFIN* *GARFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
25.10.2021 10:07
***GRFIN******GARFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GARFL, GRFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH62213 77.760.000 18.10.2021 15.06.2022 26.10.2021
İlgili Şirketler [GARFL, GRFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2021
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları ile ilgili olarak 22/10/2021 tarihinde saat 17.46'da yapılan duyuruda Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin işlem kodu sehven hatalı belirtilmiş olup, doğru bilgiler aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972124
BIST
11:221.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.490
En Düşük
1.471
11:229,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1343
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:2211,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1589
|Açılış
|: 11,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:22564,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 10,49
|Açılış
|: 564,05
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MERIT
|26,18
|23.288.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.070.355
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.911.129
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.500.309
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,98
|38.339.882
|% -3,48
|
|GARAN
|9,07
|836.065.529
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,63
|405.969.369
|% 1,94
|
|GUBRF
|63,80
|375.708.180
|% 8,50
|
|TUPRS
|140,90
|297.743.191
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,52
|293.960.811
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,63
|405.969.369
|% 1,94
|
|GARAN
|9,07
|836.065.529
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,98
|175.058.514
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,48
|218.822.414
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,52
|293.960.811
|% 0,00
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7335
|9,7369
|% 1,40
|
|Euro
|11,3460
|11,3513
|% 1,42
|
|Sterlin
|13,3900
|13,4572
|% 1,69
|
|Frank
|10,5872
|10,6510
|% 1,39
|
|Riyal
|2,5904
|2,6034
|% 1,48
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,11
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,15
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,61
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:36AKFGY
Yüzde 5.61 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 188 adet işlem
-
11:35DMSAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 629, 488 adet işlem
-
11:34DMSAS
Yüzde 5.43 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 593 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 82 artarak (% 0.43 ) 1, 601
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GUSGR