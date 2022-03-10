***GRFIN* *ZORLF* *KNTFA* *HLVKS* *DENIZ* *ISCTR* *BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
10.03.2022 17:45
[DENIZ, KNTFA, BRKVY, ZORLF, ISCTR, HLVKS, GRFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009107
BIST
17:492.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,54
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:4914,9213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2728
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
17:4916,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2490
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:49962,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 24,14
|Açılış
|: 962,34
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,82
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:49
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.124
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|66.877.823
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|16.574.677
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|290.808.150
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,33
|58.071.682
|% -6,86
|
|OZKGY
|7,33
|58.071.682
|% -6,86
|
|NTHOL
|9,03
|77.405.122
|% -6,81
|
|EDIP
|3,25
|6.422.849
|% -5,25
|
|KRDMD
|15,20
|5.198.302.194
|% 6,07
|
|THYAO
|25,72
|3.469.386.341
|% -1,61
|
|SASA
|53,60
|2.367.287.964
|% -3,94
|
|EREGL
|34,50
|2.285.845.862
|% 1,89
|
|TUPRS
|205,50
|2.252.518.456
|% 4,85
|
|KRDMD
|15,20
|5.198.302.194
|% 6,07
|
|ODAS
|1,53
|387.980.116
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,14
|481.510.573
|% -1,83
|
|DOHOL
|3,12
|675.164.461
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,67
|588.386.077
|% -1,87
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8950
|14,9213
|% 1,86
|
|Euro
|16,4640
|16,5031
|% 1,53
|
|Sterlin
|19,5521
|19,6502
|% 1,62
|
|Frank
|15,9917
|16,0880
|% 1,60
|
|Riyal
|3,9657
|3,9856
|% 1,94
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|14,40
|
|Altın Gr.
|961
|961
|22,69
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,36
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,70
|