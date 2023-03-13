***GRM* *AKFYE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***GRM******AKFYE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [AKFYE]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasındagerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıCAPITAL UNION BANK LTD 76.685.351 % 22,5 Bankacılık Bahamalar Kendi Nam ve HesabınaICEBERG MANAGEMENT LIMITED 32.600.000 % 9,6 Yatırım Yönetim Şirketi Man Adası Kendi Nam ve HesabınaSATURN INVESTMENT LTD 35.000.000 % 10,3 Yatırım Yönetim Şirketi Jersey Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123412BIST