***GRM* *AKFYE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRM******AKFYE*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AKFYE]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Bağımsız Hukukçu Raporu - Kısım 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120083BIST