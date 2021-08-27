***GRM* *ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
27.08.2021 20:01
***GRM******ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Imola Acquisition Corporation
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
57,7824
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
31/08/2021
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
13/09/2021
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar
Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Imola Acquisition Corporation tarafından devralınmasına ilişkin 12 Temmuz
2021
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu 26 Ağustos
2021
tarih ve 44/1300 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek olup, 31 Ağustos
2021
'de başlayıp, 13 Eylül
2021
günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 57,7824 TL'dir.
Bu çerçevede Imola Acquisition Corporation tarafından Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve değerleme raporu özeti ekte sunulmaktadır.
Pay alım teklifi bilgi formu, talep formu ve değerleme raporu özeti ile birlikte ayrıca
www.garantibbvayatirim.com.tr
adreslerinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960867
BIST