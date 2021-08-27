***GRM* *ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***GRM******ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [ARMDA]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıArmada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ŞPay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiImola Acquisition CorporationPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)57,7824Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGaranti Yatırım Menkul Kıymetler AŞPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi31/08/2021Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi13/09/2021Bitiş Saati17:00AçıklamalarArmada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Imola Acquisition Corporation tarafından devralınmasına ilişkin 12 Temmuz2021tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu 26 Ağustos2021tarih ve 44/1300 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek olup, 31 Ağustos2021'de başlayıp, 13 Eylül2021günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 57,7824 TL'dir.Bu çerçevede Imola Acquisition Corporation tarafından Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve değerleme raporu özeti ekte sunulmaktadır.Pay alım teklifi bilgi formu, talep formu ve değerleme raporu özeti ile birlikte ayrıcawww.garantibbvayatirim.com.tradreslerinde yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960867BIST