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***GRM* *ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

07.09.2021 18:20



***GRM******ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ARMDA

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Imola Acquisition Corporation
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş nezdine Imola Acquisition Corporation adına açılmış olan 768473 numaralı hesap
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 31.08.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 13.09.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 Hamiline Değil - 57,7824

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 31.08.2021 0 0 2.757 159.306,08 1
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 01.09.2021 0 0 57.026 3.295.099,14 15
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 02.09.2021 0 0 25.246 1.458.774,47 26
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 03.09.2021 0 0 22.024 1.272.599,58 8
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 06.09.2021 0 0 390 22.535,14 1
B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 07.09.2021 0 0 10.000 577.824 1

Ek Açıklamalar
31 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Imola Acquisition Corporation (Imola), 9 Aralık 2020 tarihinde, Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Armada) dolaylı kontrolüne, ve Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı paylara sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı imzalamıştır. 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanış işlemlerinin tamamlanması sonrasında Armada'nın dolaylı yönetim kontrolü Imola'ya geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Armada'nın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Imola Acquisition Corporation tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Kurul tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.kap.org.tr, ww.armada.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962373


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Tam 3.222 3.303 16,32  
Yarım 1.557 1.598 7,89  
Çeyrek 781 799 3,94  
Gümüş.Ons 24,13 24,16 0,21  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,08  
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