***GRM* *ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***GRM******ARMDA*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ARMDAİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Imola Acquisition CorporationPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş nezdine Imola Acquisition Corporation adına açılmış olan 768473 numaralı hesapPay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 31.08.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 13.09.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, ARMDA, TREARMD00010 Hamiline Değil - 57,7824Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, ARMDA, TREARMD00010 31.08.2021 0 0 2.757 159.306,08 1B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 01.09.2021 0 0 57.026 3.295.099,14 15B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 02.09.2021 0 0 25.246 1.458.774,47 26B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 03.09.2021 0 0 22.024 1.272.599,58 8B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 06.09.2021 0 0 390 22.535,14 1B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 07.09.2021 0 0 10.000 577.824 1B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 08.09.2021 0 0 10.151 586.549,14 2B Grubu, ARMDA, TREARMD00010 09.09.2021 0 0 163.753 9.462.041,35 5Ek Açıklamalar31 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Imola Acquisition Corporation (Imola), 9 Aralık 2020 tarihinde, Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Armada) dolaylı kontrolüne, ve Armada'nın sermayesinin/oy haklarının %90,03'ünü temsil eden dolaylı paylara sahip olması sonucunu doğuracak bir sözleşme ve birleşme planı imzalamıştır. 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanış işlemlerinin tamamlanması sonrasında Armada'nın dolaylı yönetim kontrolü Imola'ya geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Armada'nın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Imola Acquisition Corporation tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Kurul tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.kap.org.tr, ww.armada.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963025BIST