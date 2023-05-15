***GRM* *BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 15:06
***GRM******BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151312
BIST
17:454.495
En Yüksek
|Değişim
|: -6,28%
|| -301,09
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4519,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1162
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6802
En Düşük
19,3896
17:4521,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1472
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:451.274,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.274,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:43
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.705.056
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|TUPRS
|64,05
|2.216.759.719
|% -9,79
|
|SISE
|36,44
|2.202.142.103
|% -8,58
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|SNGYO
|2,16
|175.019.253
|% 1,41
|
|PETKM
|12,32
|943.866.696
|% -1,44
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6619
|19,6746
|% 0,57
|
|Euro
|21,3843
|21,3920
|% 0,71
|
|Sterlin
|24,5313
|24,6543
|% 1,06
|
|Frank
|21,8816
|22,0134
|% 0,81
|
|Riyal
|5,2281
|5,2543
|% 0,51
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|9,57
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.503
|4.665
|-199,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,13
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,64
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem