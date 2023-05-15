***GRM* *BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 15:06
***GRM******BIENY*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151314
BIST
17:444.489
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -306,98
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4419,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1106
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4421,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1515
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:441.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FLAP
|5,83
|7.799.709
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.462.641
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.696.198
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.416.765
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.733.552
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.261.536
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.175.325
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.377.566
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|269.342.510
|% -9,98
|
|THYAO
|125,20
|6.598.456.869
|% -5,58
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|SAHOL
|38,10
|2.800.136.502
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|ASELS
|40,36
|2.366.527.000
|% -2,18
|
|EKGYO
|5,86
|2.243.575.635
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,12
|2.556.858.105
|% -1,50
|
|KOZAL
|16,89
|2.201.472.928
|% 0,06
|
|EREGL
|30,14
|3.096.444.970
|% -2,14
|
|DOHOL
|7,97
|774.060.788
|% -9,94
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6619
|19,6746
|% 0,57
|
|Euro
|21,3843
|21,3920
|% 0,71
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem